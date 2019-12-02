Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (1:2Б).

— Обе команды старались победить, — цитирует Кравца официальный сайт «Витязя». — Я рад, что ребята выполнили всю установку, о которой мы договаривались перед игрой. Хорошо действовали в обороне, в меньшинстве выстояли в концовке матча и еще 20 секунд в овертайме. Претензий по отношению к работе и выполнению заданий нет. Хотелось бы, чтобы забивали больше. Думаю, если будем так стараться, то голы придут.