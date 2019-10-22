Михаил Кравец: «Невыполнение игрового задания привело к поражению от «Сибири»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:4).

- Хорошо начали первый период, затем бездарно сыграли в большинстве четыре минуты, — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера. — Во втором периоде хорошо начали, но допустили грубейшие ошибки, которые привели к голам. Невыполнение игрового задания привело к поражению. Некоторые игроки не смогли сделать то, что они были обязаны сделать. На этом жизнь не заканчивается, сделаем выводы и будем готовиться к следующей игре.

«Сибирь» набрала 26 очков и поднялась на 4-е место на «Востоке». «Витязь» с 30 баллами располагается на 3-й строчке на «Западе».

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