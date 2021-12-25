Михаил Кравец: «Не во всех моментах, но был виден разум»

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:4).

«Сегодня, в принципе, несмотря на поражение, я считаю, что ребята отыграли достаточно хорошо. Не во всех моментах, но был виден разум, смысл, хорошая работа и движение. Пропущенные голы опять стали следствием ошибок отдельных игроков. Но по зараженности, по желанию, по движения, по комбинациями претензий нет. Если бы мы так играли с «Нефтехимиком» и «Адмиралом», у нас бы был другой результат.

Сегодня была честная работа. В большинстве забили, в меньшинстве не пропустили. Надо продолжать трудиться — и будет всё в порядке», — приводит слова тренера сайт КХЛ.