Новый главный тренер "Витязя" Михаил Кравец отметил, что постарается создать в команде позитивную хоккейную семью. По его словам, он долго стремился к этой должности.

- Очень рад назначению, понимаю всю ответственность, возложенную на меня и тренерский штаб, - цитирует Кравца официальный сайт клуба. - Надеюсь создать в коллективе позитивную хоккейную семью, команду, которая покажет хороший хоккей и будет радовать болельщиков победами.

Для меня великая радость возглавить клуб КХЛ, возглавить "Витязь". На протяжении долгих лет я стремился к этому, в течение семи лет был помощником в клубах КХЛ. И я понимаю, насколько это большая честь и ответственность для меня.