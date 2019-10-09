Михаил Кравец: «На поражении от «Торпедо» сезон не заканчивается»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Считаю, что мы сегодня неплохо играли, — цитирует главного тренера «Витязя» официальный сайт «Торпедо». — Особенно в начале первого периода. Ребята работали, старались. Но когда ты пропускаешь в большинстве, это становится переломным моментом. Когда на льду находятся лучшие игроки, они не могут допускать подобные ошибки. В третьем периоде еще одна ошибка привела к еще одной пропущенной шайбы. Ну а «три на пять» — это уже несчастье. В принципе, команда старалась и боролась. На этом поражении сезон не заканчивается. Едем домой, двигаемся дальше.

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