Кравец назвал причины поражения «Куньлуня» от «Локомотива»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«К сожалению, мы пропустили очень быстрые два гола. Затем выровняли игру, старались, выкладывались, но недостаточно этого. Во многих компонентах мы уступили, в особенности в борьбе и на своем, и на чужом пятаке. Ну и, конечно, бросков недостаточно, чтобы забить побольше голов. Результат в данной ситуации закономерен», — цитирует пресс-служба лиги Кравца.

«Куньлунь» с 53 очками в 57 матчах занимает 9-е место в Западной конференции. «Локомотив» остается на первой строчке — 87 очков в 58 играх.

В следующем матче «Куньлунь» сыграет против СКА. Игра состоится в субботу, 22 февраля, и начнется в 17:00 по московскому времени.