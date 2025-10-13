Кравец: «Барысу» нужно играть в обороне так, чтобы не пропускать по пять голов»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Конечно, настраивались на победу, знали, что много болельщиков придет, так как играем дома. В принципе «Барыс» неплохо начал матч, первый период получился хорошим. К сожалению, опять наступили на те же грабли: потери на чужой синей линии во втором периоде, контратаки соперников, из-за этого моменты и создаются. Есть элементы, над которыми надо работать. Сегодня было больше ошибок, чем всегда. Хотя все равно бились до конца. К сожалению, двух игроков потеряли, поэтому тут сложно кого-то упрекнуть, что не хотели или не старались. Кроме этого, нужно еще мастерство, нужно играть в обороне так, чтобы не пропускать по пять голов», — цитирует пресс-служба лиги Кравца.

«Торпедо» набрало 19 очков в 16 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции, «Барыс» с 13 очками в 15 играх идет на седьмой строчке в Восточной конференции.