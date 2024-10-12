Кравец: «Когда так играет вратарь, стыдно проигрывать»

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Северсталью» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Как всегда, с «Северсталью» сложно играть. Давно мы ее не побеждали. Мы знали, что череповчане будут делать, как они играют, как доставляют шайбу на пятак. Старались с этим справиться, не всегда получалось. На контратаках и, в принципе, без паники отыграли третий период. Выстояли в меньшинстве и победили. И конечно без вратаря никогда ничего не выиграешь. Когда так играет вратарь, стыдно проигрывать», — цитирует пресс-служба КХЛ Кравца.

«Северсталь» с 16 очками занимает 6-е место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» идет на 9-й строчке — 13 очков.