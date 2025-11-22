Кравец: «В матче с «Салаватом» было очень много самоотверженности от игроков «Барыса»
Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Это был очень тяжелый эмоциональный матч против хорошей команды, с которой мы боремся за плей-офф. Думаю, что с Уфой все игры будут такими, впереди у нас поездка. Рад, что после пропущенного гола практически сразу мы вернулись в игру, забив хороший гол. Эти удаления, конечно, портят игру, потому что инициатива была в наших руках, моменты были у нас, мы играли в зоне соперника. Вдруг, раз — удаление и мы играем уже у себя. Естественно, соперник оживает. Затем второе — это не очень хорошо и не нужно. Ребята — молодцы, отыграли с первой и до последней секунды, отдали все силы для того, чтобы победить. Сегодня было очень много самоотверженности, игроки ловили шайбу на себя и забили хорошие в конечном итоге голы. И даже когда мы ошибались, всему нашему тренерскому штабу понравилось, что очень хорошо возвращались и исправляли чужие ошибки — это важно! Поздравляем всех с победой и очень рады, что взяли эти тяжелые 2 очка» — цитирует официальный сайт лиги Кравца.
«Барыс» с 27 очками в 29 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» идет десятым — 23 очка в 28 играх.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|22
|7
|46
|2
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|3
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|30
|15
|15
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Барыс
|29
|11
|18
|27
|8
|Амур
|27
|11
|16
|26
|9
|Адмирал
|26
|10
|16
|25
|10
|Салават Юлаев
|28
|10
|18
|23
|11
|Сибирь
|28
|8
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|3
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|4
|Динамо Мн
|28
|18
|10
|39
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|28
|14
|14
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|22.11
|14:30
|Металлург Мг – Адмирал
|- : -
|22.11
|17:00
|Сочи – Сибирь
|- : -
|22.11
|17:00
|Локомотив – Амур
|- : -
|22.11
|17:10
|Динамо Мн – Спартак
|- : -