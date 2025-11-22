Кравец: «В матче с «Салаватом» было очень много самоотверженности от игроков «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Это был очень тяжелый эмоциональный матч против хорошей команды, с которой мы боремся за плей-офф. Думаю, что с Уфой все игры будут такими, впереди у нас поездка. Рад, что после пропущенного гола практически сразу мы вернулись в игру, забив хороший гол. Эти удаления, конечно, портят игру, потому что инициатива была в наших руках, моменты были у нас, мы играли в зоне соперника. Вдруг, раз — удаление и мы играем уже у себя. Естественно, соперник оживает. Затем второе — это не очень хорошо и не нужно. Ребята — молодцы, отыграли с первой и до последней секунды, отдали все силы для того, чтобы победить. Сегодня было очень много самоотверженности, игроки ловили шайбу на себя и забили хорошие в конечном итоге голы. И даже когда мы ошибались, всему нашему тренерскому штабу понравилось, что очень хорошо возвращались и исправляли чужие ошибки — это важно! Поздравляем всех с победой и очень рады, что взяли эти тяжелые 2 очка» — цитирует официальный сайт лиги Кравца.

«Барыс» с 27 очками в 29 матчах занимает 7-е место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» идет десятым — 23 очка в 28 играх.