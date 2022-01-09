Главный тренер «Амура» Михаил Кравец оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (0:1).

«Здесь, наверное, коротко — результат сам говорит за игру. Со счетом 0:1 поражение, ноль голов, шесть минут большинства — без голов матч не выиграть.

Чем объясняется тенденция «Амура» пропускать в самом начале встречи? Конкретно — несобранностью и неправильными действиями отдельных игроков, которые не готовы или не имеют достаточного опыта игры. Барулин сегодня сыграл достаточно хорошо свои смены, полезно для команды.

Нереализованные шесть минут в большинстве? Большинство — это всегда ключевой момент. Чтобы его реализовать нужны еще и свежесть, энергия, эмоции. В очередной раз в этом игра с таким счетом заканчивается», — цитирует тренера сайт КХЛ.