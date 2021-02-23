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Кравец — о поражение от «Йокерита»: «Нет дисциплины и мастерства»

23:01
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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:3). После этого поражения подмосковсная команда лишилась шансов на попадание в плей-офф.

«Повели во втором периоде, но потом опять дешевые ошибки, удаления... Нет дисциплины и мастерства. Если есть цель, то нужно биться до последнего. Глупые ошибки во время матчей психологически подкашивают», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Стали известны все участники плей-офф КХЛ

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