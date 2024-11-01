19-летний форвард Ильин стал автором самой быстрой шайбы «Северстали» в КХЛ

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин отличился на 7-й секунде матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Куньлунем» — 1:0.

19-летний форвард стал автором самой быстрой шайбы клуба в лиге.

Предыдущий рекорд принадлежал Богдану Якимову, который 13 февраля 2020 года отличился на 8-й секунде в матче с «Куньлунем».

Также Ильин стал автором самой быстрой шайбы этого сезона, информирует пресс-служба КХЛ.