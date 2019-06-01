Михаил Григорьев стал игроком московского "Динамо"

Защитник Михаил Григорьев подписал однолетний контракт с московским "Динамо", информирует официальный сайт столичной команды.

В прошедшем сезоне 28-летний россиянин выступал за "Спартак", где провел 33 матча и набрал 8 (1+7) очков.

– Каково это переходить в московское "Динамо" из команды принципиального соперника?

– Так исторически сложилось, что у "Спартака" и "Динамо" принципиальное дерби. Абсолютно спокойно к этому отношусь. Сейчас я буду по другую сторону баррикад и делать все для бело-голубых, чтобы в этом дерби команда всегда побеждала. И не только в нем, но и во всех матчах, чтобы завоевать себе Кубок Гагарина.



– Ваш настрой на сезон в составе команды?

– Только Кубок! Московское "Динамо" – клуб с большой историей, историей больших побед. Настроен выжимать из себя максимум, чтобы приносить пользу команде и радовать динамовских болельщиков. Мой контракт рассчитан на 1 год, но я буду делать все зависящее от меня на льду и тренировках, чтобы вместе с клубом добиваться ярких побед и успехов. Думаю, это только начало!



– Общаетесь с кем-нибудь из игроков клуба?

– Ребят, конечно, знаю. С некоторыми играл в других командах, с кем-то вместе вызывался в национальные сборные. Думаю, влиться в коллектив будет несложно, – приводит слова Григорьева пресс-служба "Динамо"

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