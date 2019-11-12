Михаил Григоренко: «У ЦСКА небольшой спад»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:3 ОТ). По мнению форварда, у армейцев начался небольшой спад в игре.

— Может, ЦСКА, не хватило такого же бешеного настроя, как был у «Спартака»?

— Почему? Настрой у нас был. После перерыва в чемпионате старт игры не задался. Потом неплохо выглядели, но не смогли реализовать свои моменты. Тяжело, когда приходиться отыгрываться весь матч. Здорово, что все-таки сравняли счет в конце. Но «Спартак», наверное, заслужил сегодня победу.

— Что изменилось в его игре по сравнению с прошлым матчем, когда ЦСКА победил 9:3?

— В том матче во всех моментах, что у нас были, шайба залетела. Понятно, что каждый раз у такой команды как «Спартак» с таким счетом выигрывать невозможно. Это хорошая команда, в ней очень много опытных ребят.

— В первом раунде плей-офф хотите сыграть со «Спартаком»?

— Пока рановато. В плей-офф будет совсем другой хоккей.

— ЦСКА в нынешнем сезоне для себя часто проигрывает.

— Проигрывать никому не нравится. Сейчас у ЦСКА такой период, что за последние пять-шесть матчей у нас всего две победы. Есть небольшой спад. Ищем свою игру, но шайба не идет в ворота

— За время паузы удалось перевести дух?

— У нас было семь дней, чтобы морально разгрузиться и побыть с семьей. (Михаил Зислис)