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Михаил Григоренко: «Трудно сказать, что «Сибирь» удивила»

22:47
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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).

— «Сибирь» очень здорово сегодня сыграла, — цитирует Григоренко официальный сайт ЦСКА. — На этой арене одни из самых тяжелых матчей за счет болельщиков. Эта поддержка очень сильно помогает «Сибири». Заслуженная победа. Мы не смогли дожать соперника и забить. Их вратарь хорошо сыграл.

— Соперник сумел удивить или все было ожидаемо?

— Трудно сказать, что удивил. Это один из лидеров чемпионата. В этом году они очень хорошо играют, усилились хорошими легионерами. Мы знали, чего ждать от соперника. «Сибирь» хорошо оборонялась, игроки блокировали броски и не давали нам идти на пятак.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/intervyu/mikhail_grigorenko_my_ne_smogli_dozhat_sopernika_i_zabit/

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