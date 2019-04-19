Михаил Григоренко: "Сейчас уже неважно, что неудачно начали игру. Главное, что в итоге победили"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал "СЭ" победу над "Авангардом" в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина (3:2, ОТ), благодаря которой армейцы завоевали трофей.

– Все очень здорово, мы долго к этому шли. Очень рады, что смогли выиграть, эмоции переполняют! Тяжелый сезон получился, рады, что победили, – сказал Григоренко.

– Что творилось в душе перед овертаймом, во время него?

– Просто настраивались на каждый момент, понимали, что любая ошибка может стать последней. Старались, здорово отыграли в меньшинстве. Сорокин сделал пару сейвов, а потом удалось забросить в самом конце дополнительного периода.

– Почему начали игру так слабо?

– Не знаю, так получилось. Думаю, сейчас это уже не важно, главное, что в итоге победили, а об этом никто не вспомнит. (Игорь Еронко)