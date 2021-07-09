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Михаил Григоренко рассказал, почему вернулся из НХЛ в ЦСКА

10:14
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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко, подписавший трехлетний контракт с армейским клубом, в интервью «СЭ» рассказал, почему вернулся из «Коламбуса» в Россию.

— Трехлетний контракт с ЦСКА можно воспринять как сдачу — вы отказались от мысли биться за место в НХЛ, хотя в плане карьеры находитесь в самом расцвете, а не как у многих бывает — вернулись, чтобы доигрывать.

— Я точно не приезжаю доигрывать — по истечении нынешнего контракта мне будет всего 30 лет. «Коламбус» сделал новое предложение, поскольку концовка сезона получилась неплохой. Генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен сказал, что в команде поменяется главный тренер и меня хотят еще оставить. Давали еще один шанс, предложив условия получше.

Но мне и моей семье нужны стабильность. Для детей очень трудно каждый год менять место жительства. Глупо рассуждать, что я выбрал между НХЛ и КХЛ. Это был выбор между «Коламбусом» и ЦСКА. Мне более комфортно именно в армейском клубе, причем во всех планах. Ко мне в ЦСКА всегда очень хорошо относились и доверяли. Рад сюда вернуться.

— В «Коламбусе» было все настолько плохо?

— «Коламбус» разочаровал.

— В чем это конкретно выражалось?

— В ЦСКА знали мои сильные стороны и правильно их использовали. В «Коламбусе» было иначе. Может, главный тренер считал, что я не заслуживаю играть в большинстве и быть на ведущих ролях. Мне же хочется развиваться и приносить пользу. Этого в четвертом звене не сделаешь. В начале сезона был отрезок, когда давали время, но продлилось доверие всего две-три игры.

Григоренко выступал за ЦСКА с 2017 по 2020 год, в составе армейцев он становился обладателем Кубка Гагарина в 2019 году. В сезоне-2020/2021 форвард выступал в НХЛ за «Коламбус», на его счету 12 (4+8) очков в 32 матчах за «Блю Джекетс».

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