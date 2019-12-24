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Михаил Григоренко: «Пожелал бы у Деда Мороза дальше голы забивать и еще один Кубок Гагарина выиграть»

24 декабря 2019, 23:27

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал, что у него уже есть новогоднее настроение. Сегодня армейцы обыграли «Металлург» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ, Григоренко сделал дубль.

— Есть, конечно, новогоднее настроение, — цитирует Twitter ЦСКА форварда. — Только жаль, что снега не хватает на улице. Сам я не верю уже в Деда Мороза, раньше верил. Но себе бы пожелал дальше голы забивать и еще один Кубок Гагарина выиграть. Наверное, этого хватит.

Дополнительная информация

https://twitter.com/hccska/status/1209564301704548354

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