Михаил Григоренко: «Пожелал бы у Деда Мороза дальше голы забивать и еще один Кубок Гагарина выиграть»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал, что у него уже есть новогоднее настроение. Сегодня армейцы обыграли «Металлург» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ, Григоренко сделал дубль.

— Есть, конечно, новогоднее настроение, — цитирует Twitter ЦСКА форварда. — Только жаль, что снега не хватает на улице. Сам я не верю уже в Деда Мороза, раньше верил. Но себе бы пожелал дальше голы забивать и еще один Кубок Гагарина выиграть. Наверное, этого хватит.