Михаил Григоренко о незасчитанном голе СКА: "Хорошо, что его не было"

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко подвел итоги первого матча финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ против СКА (2:1)

– У СКА моментов было побольше, – заявил Григоренко. – Сорокин здорово сыграл сегодня. Не все довольны сегодняшней игрой, могли лучше. Здорово, что победили, это сейчас самое главное. Следующий матч надо получше начинать и не удаляться – столько нельзя в меньшинстве играть.

– Ваш гол сделал Кирилл Капризов?

– Вся атака красивая получилась. Капризов двух игроков увел и отдал, а я хорошо попал.

– К концу матча ЦСКА физически просел?

– Не сказал бы, просто вели, поэтому СКА старался забить.

– Насколько трудно было перестроиться на соперника, который больше владеет шайбой и заставляет играть в обороне?

– "Витязь" и "Динамо" тоже доставили нам кучу проблем. СКА, конечно, в другой хоккей играет.

– Вы сомневались, была ли помеха в моменте с отмененным голом СКА?

– Повтора не видел, трудно сказать. Хорошо, что не было. Видеотренер здорово сработал, и сказал, что не засчитали.

– Удивило, что Александр Попов в немолодые годы убежал от всей пятерки?

– Я уже второй год с Сашей в команде. Он – в отличной форме, и один из самых быстрых игроков. Меня не удивляет его замечательная игра. (Евгений Белоусов)