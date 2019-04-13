Михаил Григоренко - о хет-трике: "Мне принесли кепки, которые зрители бросали на лед. Не знаю, что с ними делать"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал хет-трик в ворота "Авангарда" в первом матче финала Кубка Гагарина.

– Первый хет-трик в плей-офф, ещё и в таком важном матче.

– Здорово получилось сегодня забить три гола.

– В обоих шайбах есть ошибки вратаря.

– Это не мне судить. Первый гол, на мой взгляд, получился с довольно сильного броска.

– ЦСКА очень часто удается забрасывать шайбы в пустые ворота. Почему так происходит?

– Мы стараемся хорошо обороняться, блокировать броски и выводить шайбу из зоны. Сегодня шайба просто отскочила в пустые ворота.

– Кепка на вас сейчас со льда?

– (Смеется). Нет, это моя. Я не знаю, что делать с этими кепками со льда. Но мне их передали.

– На открытой тренировке вы говорили, что только в первой игре выяснится, кто кого перебегает. Можно ли сказать сегодня, что вы были сильнее физически?

– У всех в финале очень много адреналина. На пределе играют даже те, у кого сил маловато. Не думаю, что мы перебегали "Авангард". Просто у нас получилось реализовать свои моменты: забить голы.

– Превосходная игра ЦСКА в атаке – ответ тем, кто говорил, что команда играет "в откат"?

– Сколько людей – столько и мнений. Каждый видит по-своему. Мы просто играем в наш хоккей и верим в него. Сегодня это принесло победу. (Алена Гребенькова)

ЦСКА обыграл "Авангард" в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей