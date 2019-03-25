Михаил Григоренко: "Нужно лишить СКА шайбы"

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко после открытой тренировки перед финальной серией Запада со СКА​ поделился с журналистами мнением о предстоящих матчах.

– Уже неважно, что в регулярке обыграли СКА четыре раза, – заявил Григоренко. – Разрыва не могло быть. Так сложилось, что мы выиграли, но все могло повернуться в другую сторону. Сейчас будет новая серия. Очень серьезный соперник, и все в ожидании первого матча. Нам нужно выкладываться в каждой смене, ждать каждого матча.

– Год назад ЦСКА прошел СКА, и вы забили гол в овертайме. Вспоминаете те моменты?

– Конечно, моменты и события остаются в памяти, но это уже никому не интересно. В новой серии нужно выходить и доказывать.

– Кого-то боитесь из СКА?

– Боимся? (Улыбается) Ну как можно бояться? У них есть хорошие игроки, которых нужно лишить шайбы, а нам – стараться играть в свой хоккей.

– Держите в голове чемпионат мира? Нужно показать себя перед тренером сборной?

– До него пока далеко, чтобы загадывать. Главная задача – КХЛ и подготовка к матчам со СКА. Нужно потренироваться, подготовиться, отдохнуть и выспаться.

– В прошлом году оставили много сил со СКА. Сейчас понимаете, как сохранить силы на финал?

– Не думаю, что мы будем стараться экономить силы. Каждую смену и игру надо играть от ножа. В сезоне провели хорошую физическую работу. Тренер по физподготовке должен решить (по распределению нагрузки).

– Для вас удобнее играть против Шестеркина или Хелльберга?

– Оба – хорошие вратаря. Посмотрим, кто будет играть.

– Дадите совет Капризову, как отрастить бороду?

– Подождать пару лет надо (улыбается).

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