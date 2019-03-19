Михаил Григоренко: "На третий период вышли, как на последний бой"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвел итоги четвертого матча полуфинала "Запада" плей-офф КХЛ против "Динамо" (2:1). Счет в серии – 3-1 в пользу армейцев.

– "Динамо" выглядело посвежее нас на протяжении двух периодов, – заявил Григоренко. – В третьем отдали все силы, сражались и верили в победу. Самое важное – результат. Неважно, как ты его добился.

– Насколько трудно играть без Капризова?

– Кирилл – один из лучших игроков лиги, поэтому его отсутствие всегда заметно.

– Вас не удивляет, что Капризов сидит на трибуне, а травмировавший его Макаров играет?

– От нас в данном случае ничего не зависит. Неприятно, когда хоккеиста травмируют, и он не может играть. А что касается Макарова, играет он или отсутствует – разницы нет.

– Было видно, с каким настроем ЦСКА вышел на третий период?

– Мы вышли, как на последний бой. Все понимали, что дальше так играть не годится. Надо было выходить, отрабатывать каждую смену и играть на результат.

– Игорь Никитин повышал голос в раздевалке?

– Нет, мы все взрослые люди, на нас не надо повышать голос. Главный тренер всегда говорит по делу, и сегодня сказал все, что было нужно. Команда вышла на третий период совсем другой.

– Когда Капризов вернется?

– С ним все нормально. Он катается с командой, а сегодня не поставили – это просто мера предосторожности. Надеюсь, в следующем матче выйдет.

– Что надо сделать, чтобы закончить серию в следующем матче?

– Выйти с таким же настроем, как на третий период. Надо действовать так, словно это наша последняя игра. (Евгений Белоусов)

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