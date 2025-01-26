Григоренко: «Хочется, чтобы сборную России допустили к международным турнирам. Особенно жаль молодых ребят»
Олимпийский чемпион 2018 года, нападающий СКА Михаил Григоренко в разговоре с корреспондентом «СЭ» порассуждал на тему возможного возвращения сборной России по хоккею на международные соревнования с приходом к власти в США президента Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) готова рассмотреть вопрос допуска сборной России до Олимпийских игр 2026 года в Италии. Это может произойти уже 3-4 февраля.
— Я в политику особо не лезу. Но, конечно, хочется, чтобы наши сборные допустили к международным турнирам. Особенно жалко, наверное, молодых ребят, которые пропускают юниорские, молодежные чемпионаты мира. Такие воспоминания на всю жизнь, вот эти первые турниры за сборную. Очень-очень жаль их. Надеюсь, что нашу сборную допустят и мы сможем показать свой уровень на международной арене, — начал Григоренко.
— Насколько конкурентоспособен мог быть нынешний состав сборной России (например, тот, что был на Кубке Первого канала в декабре) против участников чемпионата мира?
— Здесь нужно понимать, что чемпионат мира — это другой уровень. Туда и ребята с НХЛ приезжают, немножко другой состав. Но в любом случае Кубок Первого канала — престижный турнир. Всегда огромная честь надевать майку сборной. Если тебя взяли, доверились, то нужно оправдывать доверие. Здесь уже без разницы какой турнир — нужно выступать с честью, — сказал Григоренко «СЭ».
Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.
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|28
|50
|9
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|15
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|Лада
|47
|18
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|37
|29
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|Барыс
|50
|11
|39
|28
|26.01
|15:00
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Барыс – Сибирь
|4 : 3 ОТ
|26.01
|17:00
|
Сочи – Северсталь
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|26.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
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