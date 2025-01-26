Нападающий СКА Григоренко: «Не думаю, что из-за изоляции уровень россиян в КХЛ упал. Молодые каждый год уезжают в НХЛ»

Нападающий СКА Михаил Григоренко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о нынешнем уровне российских хоккеистов, представляющих клубы КХЛ.

«Можно ли утверждать, что уровень российских хоккеистов КХЛ возрос, несмотря на изоляцию? Трудно ответить на этот вопрос. Я не думаю, что уровень упал. Здесь все развиваются, стараются. За счет чего бы он упал? Ребята играют, очень много молодых, талантливых ребят, каждый год они уезжают в НХЛ, показывают уровень. Да, неприятно, что мы изолированы от международных турниров, но на развитии наших игроков это никак не сказывается», — сказал Григоренко «СЭ».

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.