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Сегодня, 19:55

Нападающий СКА Григоренко: «Не думаю, что из-за изоляции уровень россиян в КХЛ упал. Молодые каждый год уезжают в НХЛ»

Алексей Михайлов
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Нападающий СКА Михаил Григоренко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о нынешнем уровне российских хоккеистов, представляющих клубы КХЛ.

«Можно ли утверждать, что уровень российских хоккеистов КХЛ возрос, несмотря на изоляцию? Трудно ответить на этот вопрос. Я не думаю, что уровень упал. Здесь все развиваются, стараются. За счет чего бы он упал? Ребята играют, очень много молодых, талантливых ребят, каждый год они уезжают в НХЛ, показывают уровень. Да, неприятно, что мы изолированы от международных турниров, но на развитии наших игроков это никак не сказывается», — сказал Григоренко «СЭ».

Сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.

Михаил Григоренко
КХЛ
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 50 38 12 78
2 Северсталь 49 31 18 63
3 Динамо М 48 30 18 63
4 Спартак 47 28 19 62
5 ЦСКА 47 27 20 62
6 СКА 48 27 21 59
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 48 22 26 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
10 Витязь 48 19 29 43
11 Сочи 48 14 34 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 48 29 19 64
3 Сал. Юлаев 48 31 17 64
4 Ак Барс 47 30 17 62
5 Металлург Мг 49 29 20 62
6 Авангард 47 24 23 51
7 Адмирал 49 21 28 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 49 15 34 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 49 12 37 29
12 Барыс 50 11 39 28
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Барыс – Сибирь
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26.01 17:00
Сочи – Северсталь
 3 : 4 Б
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