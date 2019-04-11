Михаил Григоренко: "Год назад после СКА ЦСКА был истощен. Сейчас – сил полно"

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о подготовке к финалу Кубка Гагарина против "Авангарда".

– Как проходит подготовка к финалу?

– Все хорошо. У нас не так много времени. Вчера был выходной – отдыхали. Провели его с семьями и друзьями. Сегодня и завтра уже тренируемся.

– В финале поздно шлифовать мастерство. Главное: функциональное состояние команды. Серия со СКА для вас затянулась. В каком состоянии сейчас ЦСКА?

– Мы привыкли к подобному. В сезоне практически нет перерывов. Наоборот, все в тонусе. Думаю, где-то будет даже легче.

– Омск очень активно бегал с Уфой. В овертайме было особенно видно их физическое превосходство. Интересно будет сравнить физическую подготовку ЦСКА и "Авангарда".

– Да, сравним. Но я уверен в нашей подготовке на все 100 процентов. Задача одна: и взять кубок. О слабом физическом состоянии и речи сейчас не может идти.

– Сложнее играть без Кирилла Капризова?

– Кирилл все равно всегда с нами (смеется). Плюс мы выходим вместе в большинстве. Но тренерское решение перевести Капризова в четвертое звено сработало: и его тройка забивала, и моя.

– В том году в финале ЦСКА не хватило эмоций. Сейчас состояние другое?

– Да, в том году после серии со СКА мы были истощены и эмоционально, и физически. Сейчас – сил полно. Нам нужно выиграть у "Авангарда".

– Какие приметы во время плей-офф есть лично у вас?

– Все также, как у всех. На разминку выхожу по одному и тому же пути, например. Я бы не стал называть это приметами. Скорее, привычки. Бороду не брею в плей-офф. Выиграем – побрею.

– Смотреть матчи "Авангарда" с "Салаватом" получалось?

– Да. Смотрели пару игр, особенно решающую. Посмотрели все овертаймы.

Первый матч между ЦСКА и "Авангардом" состоится 13 апреля в Москве. Начало в 17.00 по московскому времени. (Алена Гребенькова)