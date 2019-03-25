Михаил Григоренко: "Чемпионат мира? Слишком далеко, чтобы загадывать"

Олимпийский чемпион в составе сборной России, форвард ЦСКА Михаил Григоренко в разговоре с журналистами после тренировки команды поделился мыслями о предстоящей серии со СКА в финале Восточной конференции КХЛ, а также высказался о шансах на вызов на чемпионат мира.

– Держите в голове чемпионат мира?

– До чемпионата мира слишком далеко, чтобы сейчас что-то загадывать. Главная задача – КХЛ и подготовка к матчам со СКА. Нужно потренироваться, подготовиться, отдохнуть и выспаться, в завтрашний день не заглядываем. (Евгений Белоусов)

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