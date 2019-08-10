Михаил Грабовский: "Сам себе завидую, что сейчас нахожусь в "Динамо"

Бывший нападающий сборной Белоруссии Михаил Грабовский рассказал, как ощущает себя в роли тренера. 35-летний специалист вошел в тренерский штаб минского "Динамо".

"Сейчас я понимаю, что хочу быть тренером и набираться опыта как тренер, – приводит слова Грабовского официальный сайт КХЛ. – Мне очень повезло, что я работаю с Крэйгом Вудкрофтом. Я сам себе завидую, что сейчас нахожусь здесь. Каждая тренировка, каждая игра, каждая смена показывает, что наш тренер настроен только на победу".

Грабовский был вынужден завершить игровую карьеру из-за сотрясения мозга.