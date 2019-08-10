23:41 10 августа | Хоккей — КХЛ

Михаил Грабовский: "Сам себе завидую, что сейчас нахожусь в "Динамо"

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Бывший нападающий сборной Белоруссии Михаил Грабовский рассказал, как ощущает себя в роли тренера. 35-летний специалист вошел в тренерский штаб минского "Динамо".

ейчас я понимаю, что хочу быть тренером и набираться опыта как тренер, – приводит слова Грабовского официальный сайт КХЛ. – Мне очень повезло, что я работаю с Крэйгом Вудкрофтом. Я сам себе завидую, что сейчас нахожусь здесь. Каждая тренировка, каждая игра, каждая смена показывает, что наш тренер настроен только на победу".

Грабовский был вынужден завершить игровую карьеру из-за сотрясения мозга.

 

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/08/10/454803.html

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