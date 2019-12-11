Михаил Головков: «Витязь» готов к введению потолка и пола зарплат»

Президент «Витязя» Михаил Головков подвел итоги заседания руководителей клубов КХЛ.

— Собрались и пообщались по самым насущным вопросам с коллегами, — приводит слова Головкова пресс-служба КХЛ. — Наша команда абсолютно готова к введению потолка и пола зарплат, с которым мы встретим будущий сезон. Мы продолжим играть на площадке шириной 28 метров, тем более большинство клубов проголосовало именно за этот размер. Также хотел бы отметить технологию «умных шайб», которая позволяет нашим тренерам собирать огромное количество информации, как о своей команде, так и о соперниках.

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