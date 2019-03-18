Михаил Фисенко: "Ждал Рыспаева на льду. Но его почему-то не выпустили"

Нападающий "Авангарда" Михаил Фисенко подвел итоги третьего матча полуфинала Востока против "Барыса" (5:0). Счет в серии – 2-1 в пользу "ястребов".

– С вас даже майку сорвали во время драки. Это нарушение экипировки?

– Она как будто как привязанная. Я думаю, можно даже голым драться. Просто не было таких случаев.

– Уровень агрессии повысился после второй игры?

– Нет. Мы с "Ак Барсом" первый раунд играли. Там такая же жесткая борьба была, ребята все большие. Мы готовы к такой игре.

– Ждали Дамира Рыспаева на льду?

– Конечно! Его почему-то не выпустили.

– Вы готовы с ним встретиться в кулачном бою?

– Мы все-таки в хоккей играем, нам нужно пройти второй круг. Если это потребуется, то, конечно, мы это сделаем. В первую очередь, нужно дисциплинированно играть. Нужно выходить дальше. Страха, конечно, нет.

– Вы потеряли троих человек, причем двух из первого звена. Это серьезные проблемы?

– Я их не видел. Может быть они в порядке и даже выйдут в следующей игре. (Алексей Шевченко)​

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