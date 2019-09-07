Михаил Фисенко: «Дали «Сочи» воздуха, поэтому такая тяжелая победа получилась»

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко прокомментировал победу команды над «Сочи» (6:3).

— Мы здорово начали игру — знали, что «Сочи» играл вчера, у них было мало времени на восстановление, — приводит слова тренера официальный сайт «Ак Барса». — В принципе, старт нам удался, но потом мы дали сопернику вернуться в игру, что хорошие команды не делают, надо было гнуть свою линию и не давать «Сочи» шансов. Мы дали им воздуха, поэтому такая тяжелая победа получилась.

— Каково играть на узкой площадке, где любой отскок — это выход 2 в 1?

— Хоккей другой, мы в последнем матче играли на большой площадке. Здесь видно, что и отскоки сразу на ворота, и моментов много. Думаю, что для зрителей смотреть такую игру — это удовольствие.

— Показалось, что в пятой шайбе «Ак Барса» было ваше подправление на пятаке.

— Да, она мне попала в клюшку, Викстранд бросал, я задел шайбу.

— Приятно получить тюбетейку лучшего игрока?

— Очень здорово, что в начале сезона получилось надеть ее. Здорово, когда так случается, но сегодня все ребята достойны получить тюбетейку.

— Вам ее вручал вратарь. За заблокированные броски?

— Честно, я не знаю (улыбается). Спасибо Адаму, что передал мне ее.

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