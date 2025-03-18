Дегтярев о возможном матче между сборными НХЛ и КХЛ: «Спорт должен объединять»

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал возможный матч между сборными НХЛ и КХЛ.

«Спорт должен объединять, — написал Дегтярев в Telegram-канале. — И в России, и в Америке хорошо умеют [играть] в хоккей. У нас в КХЛ играют хорошие хоккеисты из-за океана, а наши звезды — в США. Александр Овечкин уверенно идет к рекорду НХЛ. Напомню, что КХЛ придумал наш президент Владимир Путин, и большое ему спасибо от всех болельщиков за прекрасную идею провести хоккейные матчи между российскими и американскими командами».

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.