Дегтярев о возможном матче между сборными НХЛ и КХЛ: «Спорт должен объединять»
Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев прокомментировал возможный матч между сборными НХЛ и КХЛ.
«Спорт должен объединять, — написал Дегтярев в Telegram-канале. — И в России, и в Америке хорошо умеют [играть] в хоккей. У нас в КХЛ играют хорошие хоккеисты из-за океана, а наши звезды — в США. Александр Овечкин уверенно идет к рекорду НХЛ. Напомню, что КХЛ придумал наш президент Владимир Путин, и большое ему спасибо от всех болельщиков за прекрасную идею провести хоккейные матчи между российскими и американскими командами».
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
Динамо М – Трактор
|3 : 2 Б