Михаил Бердин: «В хоккее многое делается не в пользу вратарей»

Вратарь Михаил Бердин, выступающий в системе «Виннипега», рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в КХЛ. В начале этого сезона он выступал на правах аренды за СКА.

— Первое, с чем столкнулся, — это судейство. Я не сразу перестроился к российскому судейству. Получал удаления в нескольких матчах подряд — привык, что в АХЛ за это не дают две минуты. Пришлось подстраиваться к правилам.

У нас в России не так много играют через забросы. Поэтому пришлось меньше использовать клюшку. В этом плане также потребовалось перестраиваться. Да и защитники не привыкли, что вратарь много играет клюшкой. Нужно время, чтобы с ними договориться и привыкнуть друг к другу.

— Не было абсурдных ситуаций, когда шайбу с защитниками не поделили?

— Нет, до такого не доходило. Мы со всеми защитниками разговаривали на льду, им только удобнее, если вратарь отдает передачу. Сейчас в КХЛ все больше вратарей играет клюшкой. Это современный хоккей.

— Трапеция за воротами сильно мешает?

— Много что делается не в пользу вратарей. И форму урезают, и трапеция за воротами, и шайбу за лицевой линией зажимать нельзя. Это правила хоккея, под которые ты должен подстраиваться.

В начале сезона-2020/21 Бердин выступал за СКА. Вратарь провел 14 матчей за команду, отражая 91,2 процента бросков по своим воротам.

(Михаил Скрыль)

Полностью интервью с Бердиным можно прочитать здесь