Михаил Анисин: «Хотел бы спеть дуэтом с Лещенко и Стасом Михайловым»

Российский нападающий Михаил Анисин, в октябре подписавший контракт с ташкентским клубом «Хумо», рассказал, с кем хотел бы спеть в дуэте.

— У меня была мечта — спеть вместе с Вячеславом Добрыниным, — цитирует «РИА Новости» Анисина. — Она осуществилась. Есть желание выступить со Львом Лещенко, причем не просто спеть какую-то песню, но еще и пообщаться с ним, поучиться у него мастерству. Очень жаль, что уже не получится поговорить с Иосифом Кобзоном, который покинул наш мир. Но я с огромной теплотой буду вспоминать его концерт в честь восьмидесятилетия, на котором мне посчастливилось побывать. На протяжении пяти часов я сидел и восхищался его талантом. Он произвел на меня колоссальное впечатление. Глыба нашей эстрады. Да что там эстрады — глыба нашей страны. Царство ему небесное.

— А с кем еще?

— Со Стасом Михайловым. Мне импонирует его вокал. Этого артиста тоже многие критикуют за то, что все его песни на один мотив. Мне кажется, это все от зависти. Он уверенный в себе человек, который тоже сделал себя сам. Имеет свою точку зрения и, что самое главное — невзирая ни на какие негативные высказывания четко гнет свою линию.

— А как же Григорий Лепс?

?— Аналогично. Тоже прекрасный голос, великолепные человеческие качества. В общем, мне есть к чему стремиться, и самое главное — я, похоже, представляю, чем мне заняться после хоккея.