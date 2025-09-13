Абрамов: «Не скажу, что победа над «Ладой» была сильно тяжелой»

Нападающий «Торпедо» Михаил Абрамов прокомментировал победу над «Ладой» (4:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Не скажу, что победа была сегодня сильно тяжелой. Был небольшой брак с нашей стороны и немного сумбура. Надо стараться контролировать всю игру, пока же есть «качели». «Торпедо» нужно больше доминировать и владеть шайбой. Доволен, что выиграли сегодня и что получилось принести пользу команде. Отличные голы забили. Не буду оценивать три победы подряд на старте, пусть все идет так, как есть», — цитирует официальный сайт лиги Абрамова.

«Торпедо» с 6 очками в 3 матчах лидирует в Западной конференции. «Лада» идет десятой — 2 очка в 2 играх.