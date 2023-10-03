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Сегодня, 13:00

Мифтахов успешно перенес операцию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов успешно перенес операцию на верхней части тела, сообщает Metatatings.ru.

Отмечается, что срок восстановления игрока составит не менее двух недель.

Воспитанник казанской команды выступает за «Ак Барс» с сезона-2019/20. На счету 23-летнего голкипера 46 матчей в КХЛ, 87 пропущенных шайб.

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-ak-barsa-amir-miftakhov-uspeshno-perenyos-operaciyu-290930/
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Амир Мифтахов
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