Мифтахов о 5:0 с «Куньлунем»: «Самое главное — командная победа»

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал победу в матче FONBET чемпионата КХЛ над «Куньлунем» (5:0).

— Сухарь? Самое главное — командная победа, — приводит слова Мифтахова официальный сайт клуба. — Она куда важнее сухих матчей. Мы все идем к одной цели.

— В концовке матча команда осталась в меньшинстве. Не было страха пропустить шайбу?

— Я в такие моменты никогда не нервничаю, всегда спокоен.

— Игроки «Куньлнуня» много провоцировали по ходу игры. Тебя не пытались как-то задеть?

— В любой игре бывают такие моменты. Каких-то явных провокаций не было.

— Впереди матчи против СКА и ЦСКА. Эмоционально зарядились перед ними?

— Любая победа придает положительные эмоции. Тем более с таким результатом при своих болельщиках. Готовимся ко всем играм одинаково.