Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 06:14

Мифтахов о 5:0 с «Куньлунем»: «Самое главное — командная победа»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал победу в матче FONBET чемпионата КХЛ над «Куньлунем» (5:0).

— Сухарь? Самое главное — командная победа, — приводит слова Мифтахова официальный сайт клуба. — Она куда важнее сухих матчей. Мы все идем к одной цели.

— В концовке матча команда осталась в меньшинстве. Не было страха пропустить шайбу?

— Я в такие моменты никогда не нервничаю, всегда спокоен.

— Игроки «Куньлнуня» много провоцировали по ходу игры. Тебя не пытались как-то задеть?

— В любой игре бывают такие моменты. Каких-то явных провокаций не было.

— Впереди матчи против СКА и ЦСКА. Эмоционально зарядились перед ними?

— Любая победа придает положительные эмоции. Тем более с таким результатом при своих болельщиках. Готовимся ко всем играм одинаково.

Источник: Сайт Ак Барса
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Куньлунь Ред Стар
Амир Мифтахов
Читайте также
Раньери заявил в возвращении в «Рому»
Финт Зидана в исполнении Титова и грустный круг почета под присмотром Старостиных. Как прошел матч памяти Федора Черенкова
Порошенко предупредил о прекращении помощи Запада из-за выплат Зеленского
Президент Польши Дуда потерял часть пальца в результате несчастного случая
Россия и Бруней проведут матч в Краснодаре 15 ноября
СК РФ назвал причину обрушения моста в Джанкойском районе Крыма
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Щитов раскритиковал календарь КХЛ на нынешний сезон

Леонтьев — о поражении от «Барыса»: «По моментам очень много создавали, но не реализовали»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 27 23 4 48
2 Спартак 25 16 9 35
3 СКА 27 16 11 34
4 Динамо М 25 14 11 31
5 Торпедо 27 13 14 31
6 Северсталь 24 15 9 30
7 ЦСКА 23 11 12 29
8 Динамо Мн 25 13 12 28
9 Витязь 26 12 14 25
10 Сочи 24 9 15 20
11 Куньлунь РС 26 8 18 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 26 18 8 39
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 23 15 8 31
4 Сал. Юлаев 23 15 8 31
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 27 13 14 27
7 Нефтехимик 27 9 18 25
8 Сибирь 24 10 14 23
9 Лада 24 10 14 23
10 Авангард 24 9 15 20
11 Барыс 25 7 18 16
12 Амур 26 5 21 13
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
14.11 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости