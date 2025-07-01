Мифтахов покинул «Ак Барс» и подписал контракт с «Каролиной»

«Ак Барс» объявил об уходе вратаря Амира Мифтахова. Права на игрока останутся за казанским клубом.

Как сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в своих соцсетях, 25-летний хоккеист подписал двусторонний контракт с «Каролиной» сроком на год.

Россиянин провел 30 матчей в FONBET чемпионате КХЛ-2024/25, отразив 92,7 процента бросков по воротам. В плей-офф процент сейвов Мифтахова составил 71,4 в двух встречах.

В 2020 году «Тампа» выбрала Мифтахова под общим 186-м номером драфта НХЛ.