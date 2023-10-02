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Сегодня, 21:30

Мичков забросил за «Сочи» в матче против СКА

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков забросил шайбу в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против СКА.

18-летний форвард отличился в первом периоде встречи.

Позднее Мичков сделал две результативные передачи.

Права на форварда принадлежат СКА, хоккеист проводит в «Сочи» на правах аренды второй сезон подряд.

Летом 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м номером драфта НХЛ.

Матвей Мичков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Сочи
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Западная конференция И В П О
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3 Динамо М 12 9 3 18
4 Сочи 12 8 4 16
5 Спартак 13 7 6 16
6 Куньлунь РС 14 6 8 13
7 СКА 11 6 5 12
8 Динамо Мн 12 5 7 12
9 ЦСКА 12 5 7 11
10 Северсталь 11 5 6 11
11 Витязь 12 2 10 5
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Металлург Мг – Нефтехимик
 8 : 3
2.10 17:00
Трактор – Сибирь
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2.10 18:00
Лада – Сал. Юлаев
 3 : 2
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Динамо Мн – Барыс
 3 : 0
2.10 19:30
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Сочи – СКА
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