Мичков забросил за «Сочи» в матче против СКА

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков забросил шайбу в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против СКА.

18-летний форвард отличился в первом периоде встречи.

Позднее Мичков сделал две результативные передачи.

Права на форварда принадлежат СКА, хоккеист проводит в «Сочи» на правах аренды второй сезон подряд.

Летом 2023 года Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м номером драфта НХЛ.