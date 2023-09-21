Мичков забросил первую шайбу за «Сочи» в сезоне

18-летний нападающий Матвей Мичков забил первый гол в сезоне, открыв счет заброшенным шайбам за «Сочи» после очередного перехода в аренду из СКА.

Мичков отличился в третьем периоде матча против «Трактора».

СКА отдал Мичкова в аренду в «Сочи» 11 сентября. До этого матча он набрал 3 (0+3) очках в трех играх за сочинцев.