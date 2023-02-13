Мичков: «Я почти не ходил в школу»
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился воспоминаниями из детства и рассказал об особенностях получения среднего образования.
— Что помните из детских воспоминаний о Перми?
— Я раньше все время проводил в ледовой арене. Не сказал бы, что я часто где-то гулял. Все время тренировался. Мог сходить раз в месяц с родителями в торговый центр в кино. Пермь — хороший город с большой историей. Каждому, кто там не был, стоит приехать. Думаю, вам понравится.
— А куда сходить, если я собрался в Пермь?
— На набережную. Красивая Пермь II. Есть хорошие рестораны.
— Вы сказали, что много времени в детстве проводили на ледовой арене. А как же образовательная школа?
— Я почти не ходил в школу. Дома вечерами делал домашнее задание и относил в школу, чтобы мне ставили оценки. И до седьмого класса я учился без четверок — на одни пятерки! Потом появились четверки. Стало меньше времени, начались разные выезды — в таком графике тяжело совмещать учебу и хоккей.
— Сейчас в вашей жизни много хоккея, помимо тренировок и игр с командой?
— Я слежу за всем хоккеем. В свободное время предпочитаю смотреть обзоры КХЛ, МХЛ, ВХЛ, НХЛ. Слежу за всеми лигами, знаю всех игроков. Всегда интересно смотреть за кем-то и чему-то учиться.
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