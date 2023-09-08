Мичков в третий раз не попал в заявку СКА на матч КХЛ
Форвард СКА Матвей Мичков не сыграет в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Локомотива».
7-й номер драфта НХЛ не попал в заявку команды в 3-й раз в 4 стартовых матчах этого сезона.
Мичков единственный раз сыграл за СКА в матче с «Торпедо» (3:4), который состоялся 6 сентября, и не отметился результативными действиями. 18-летний хоккеист провел на льду 6 минут 12 секунд.
Матч «Локомотив» и СКА состоится в Ярославле на «Арене-2000», начало — в 19.00 по московскому времени.
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|И
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|О
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|Куньлунь
|3
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|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|2
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|3
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|5
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|6
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|7
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|8
|Амур
|3
|1
|2
|2
|9
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
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11.09
12.09
13.09
|8.09
|19:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|8.09
|19:00
|
Витязь – Трактор
|- : -
|8.09
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -
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