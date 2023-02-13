Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:15

Мичков рассказал о своем отношении к популярности

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Матвей Мичков.
Фото ХК «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал свое по поводу повышенного внимания к своей персоне.

— Привыкли к повышенному вниманию?

— Конечно. Каждый мой гол, каждый игровой момент обсуждался и обсуждается. Научился спокойнее к этому относиться. Играю в свой хоккей, выхожу с холодной головой и думаю только об игре. Околохоккейные моменты не должны влиять на меня. Моя задача — выходить на лед и помогать команде побеждать в каждой игре.

— Тяжело думать только о хоккее, когда все вокруг говорят и пишут: Мичков, драфт, СКА, «Сочи»?

— Все разговоры меня только мотивируют. Где бы ты ни находился, всегда надо показывать свой уровень. Неважных матчей не бывает. В каждой игре надо выкладываться по максимуму.

— В какой момент почувствовали пик популярности?

— В возрасте 14-15 лет. Рывок в СМИ случился после юношеских Олимпийских игр, когда стал лучшим бомбардиром, а наша сборная выиграла золото. До этого все равно был известен, но только среди тех, кто следит за детским и юношеским хоккеем и турнирами сборной. Но рывок наступил после юношеской Олимпиады, ЮЧМ и лакросса за национальную сборную на Евротуре.

Матвей Мичков. «Каждый мой гол, каждый момент обсуждался и обсуждается». Главный талант России Мичков — о популярности

Хоккей
КХЛ
ХК Сочи
Матвей Мичков
0
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кожевников считает, что «Трактор» может дойти до финала Кубка Гагарина

Мичков рассказал, чем отличается игра «Сочи» от СКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 63 45 18 95
2 ЦСКА 62 39 23 86
3 Торпедо 62 40 22 85
4 Локомотив 63 38 25 84
5 Динамо М 62 35 27 80
6 Витязь 62 32 30 72
7 Северсталь 62 27 35 66
8 Динамо Мн 63 25 38 63
9 Спартак 62 26 36 60
10 Куньлунь 63 21 42 48
11 Сочи 61 8 53 25
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 62 36 26 81
2 Сибирь 62 36 26 78
3 Металлург 62 33 29 77
4 Автомобилист 61 34 27 77
5 Авангард 61 34 27 75
6 Сал. Юлаев 62 33 29 75
7 Адмирал 62 31 31 71
8 Амур 62 28 34 65
9 Трактор 63 27 36 64
10 Нефтехимик 62 29 33 63
11 Барыс 62 26 36 59
Результаты / календарь
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
13.02 16:30
Авангард – Динамо Мн
 - : -
13.02 16:30
Барыс – СКА
 - : -
13.02 19:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
13.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 - : -
13.02 19:30
Сочи – Сал. Юлаев
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости