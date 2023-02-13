Мичков рассказал о своем отношении к популярности
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал свое по поводу повышенного внимания к своей персоне.
— Привыкли к повышенному вниманию?
— Конечно. Каждый мой гол, каждый игровой момент обсуждался и обсуждается. Научился спокойнее к этому относиться. Играю в свой хоккей, выхожу с холодной головой и думаю только об игре. Околохоккейные моменты не должны влиять на меня. Моя задача — выходить на лед и помогать команде побеждать в каждой игре.
— Тяжело думать только о хоккее, когда все вокруг говорят и пишут: Мичков, драфт, СКА, «Сочи»?
— Все разговоры меня только мотивируют. Где бы ты ни находился, всегда надо показывать свой уровень. Неважных матчей не бывает. В каждой игре надо выкладываться по максимуму.
— В какой момент почувствовали пик популярности?
— В возрасте 14-15 лет. Рывок в СМИ случился после юношеских Олимпийских игр, когда стал лучшим бомбардиром, а наша сборная выиграла золото. До этого все равно был известен, но только среди тех, кто следит за детским и юношеским хоккеем и турнирами сборной. Но рывок наступил после юношеской Олимпиады, ЮЧМ и лакросса за национальную сборную на Евротуре.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|45
|18
|95
|2
|ЦСКА
|62
|39
|23
|86
|3
|Торпедо
|62
|40
|22
|85
|4
|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|5
|Динамо М
|62
|35
|27
|80
|6
|Витязь
|62
|32
|30
|72
|7
|Северсталь
|62
|27
|35
|66
|8
|Динамо Мн
|63
|25
|38
|63
|9
|Спартак
|62
|26
|36
|60
|10
|Куньлунь
|63
|21
|42
|48
|11
|Сочи
|61
|8
|53
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|62
|36
|26
|78
|3
|Металлург
|62
|33
|29
|77
|4
|Автомобилист
|61
|34
|27
|77
|5
|Авангард
|61
|34
|27
|75
|6
|Сал. Юлаев
|62
|33
|29
|75
|7
|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
|Амур
|62
|28
|34
|65
|9
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|10
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|13.02
|16:30
|
Авангард – Динамо Мн
|- : -
|13.02
|16:30
|
Барыс – СКА
|- : -
|13.02
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|13.02
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|13.02
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -