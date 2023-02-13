Мичков рассказал о самой необычной просьбе болельщиков

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от общения с поклонниками.

— Подписчики пытаются с вами познакомиться или пообщаться?

— Мне писали и пишут разные люди. Могу прочитать, но никому не отвечаю. Знаете, человек может писать хорошо, ты ему ответишь, а он может оказаться ставочником. Сделал ставку, и команда проиграла. Потом в личку пишут гадости из-за проигранной ставки. Стараюсь больше общаться с близкими, друзьями и людьми, с которыми знаком с детства.

— Какая самая странная просьба от болельщиков?

— Дать автограф на кроссовке.

— На кроссовке?

— Да. На Джорданах. Знаю эту модель. Она очень дорогая. Удивился, когда попросили об этом. Спросил: реально расписаться на кроссовке? Человек ответил: «Да, мне больше не на чем. Распишись на кроссовке». Пришлось расписываться.

— В регионах после игр болельщики часто просят клюшки у хоккеистов. В Сочи так же?

— Конечно. Молодые парни, которые следят за хоккеем и ходят на каждый матч, просят клюшку. К сожалению, не получается отдавать каждому. Есть определенные сложности с поставкой клюшек в Россию. Могу за сезон дать болельщикам пару клюшек. Когда мы играли в Москве на турнире по хоккею 3х3, я отдал клюшку маленькому ребенку.