Мичков рассказал о самой необычной просьбе болельщиков
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от общения с поклонниками.
— Подписчики пытаются с вами познакомиться или пообщаться?
— Мне писали и пишут разные люди. Могу прочитать, но никому не отвечаю. Знаете, человек может писать хорошо, ты ему ответишь, а он может оказаться ставочником. Сделал ставку, и команда проиграла. Потом в личку пишут гадости из-за проигранной ставки. Стараюсь больше общаться с близкими, друзьями и людьми, с которыми знаком с детства.
— Какая самая странная просьба от болельщиков?
— Дать автограф на кроссовке.
— На кроссовке?
— Да. На Джорданах. Знаю эту модель. Она очень дорогая. Удивился, когда попросили об этом. Спросил: реально расписаться на кроссовке? Человек ответил: «Да, мне больше не на чем. Распишись на кроссовке». Пришлось расписываться.
— В регионах после игр болельщики часто просят клюшки у хоккеистов. В Сочи так же?
— Конечно. Молодые парни, которые следят за хоккеем и ходят на каждый матч, просят клюшку. К сожалению, не получается отдавать каждому. Есть определенные сложности с поставкой клюшек в Россию. Могу за сезон дать болельщикам пару клюшек. Когда мы играли в Москве на турнире по хоккею 3х3, я отдал клюшку маленькому ребенку.
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|61
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|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|62
|36
|26
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|33
|29
|77
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|27
|77
|5
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|61
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|27
|75
|6
|Сал. Юлаев
|62
|33
|29
|75
|7
|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
|Амур
|62
|28
|34
|65
|9
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|10
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|13.02
|16:30
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Авангард – Динамо Мн
|- : -
|13.02
|16:30
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Барыс – СКА
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|19:00
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Нефтехимик – Витязь
|- : -
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Северсталь – Локомотив
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