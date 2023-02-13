Мичков рассказал, чем отличается игра «Сочи» от СКА
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков, один из ведущих молодых игроков России в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями о выступления за южан, куда был отдан в аренду из СКА.
— В чем главная особенность игры в «Сочи»?
— Когда я только пришел, понял, что отличается стиль игры в СКА и «Сочи». В «Сочи» надо лучше играть в обороне, чтобы быстрее переключаться в атаку. СКА — более атакующая команда, которая забивает много голов. Когда перешел в «Сочи», уделил больше внимания игре в обороне. За короткое время мне нужно было научиться этому делу: играть на своем месте, возвращаться назад. Всем ребятам здесь непросто играть в обороне. Надо помогать друг другу, всегда идти в спаренный отбор, чтобы дружно обороняться. Если будет все хорошо с обороной, то в атаке мы свое забьем.
— Раньше у вас были проблемы с игрой в обороне?
— В КХЛ взрослый хоккей. Все немного по-другому. Отличаются тренерские запросы. Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что от меня хочет тренер в обороне. Старался выполнять каждую просьбу и прислушивался к каждой установке.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|45
|18
|95
|2
|ЦСКА
|62
|39
|23
|86
|3
|Торпедо
|62
|40
|22
|85
|4
|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|5
|Динамо М
|62
|35
|27
|80
|6
|Витязь
|62
|32
|30
|72
|7
|Северсталь
|62
|27
|35
|66
|8
|Динамо Мн
|63
|25
|38
|63
|9
|Спартак
|62
|26
|36
|60
|10
|Куньлунь
|63
|21
|42
|48
|11
|Сочи
|61
|8
|53
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|62
|36
|26
|78
|3
|Металлург
|62
|33
|29
|77
|4
|Автомобилист
|61
|34
|27
|77
|5
|Авангард
|61
|34
|27
|75
|6
|Сал. Юлаев
|62
|33
|29
|75
|7
|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
|Амур
|62
|28
|34
|65
|9
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|10
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|13.02
|16:30
|
Авангард – Динамо Мн
|- : -
|13.02
|16:30
|
Барыс – СКА
|- : -
|13.02
|19:00
|
Нефтехимик – Витязь
|- : -
|13.02
|19:00
|
Северсталь – Локомотив
|- : -
|13.02
|19:30
|
Сочи – Сал. Юлаев
|- : -