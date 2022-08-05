Мичков пропустит 10 дней из-за травмы после силового приема от Емелина

По данным «СЭ, форвард СКА Матвей Мичков избежал серьезной травмы после хита защитника минского «Динамо» Алексея Емелина.

У 17-летнего нападающего микрорастяжение, он пропустит около 10 дней.