Мичков отметился голевой передачей в матче со СКА

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

В начале первого периода он помог открыть счет форварду Сергею Попову, который отличился в большинстве.

Напомним, что по ходу сезона СКА отдал 18-летнего Микчова в аренду «Сочи».

Для юного форварда это первая голевая передача в нынешнем регулярном чемпионате.