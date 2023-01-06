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Сегодня, 11:44

Мичков не исключил присутствия на драфте НХЛ 2023 года

Мария Гусева
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Форвард «Сочи» Матвей Мичков ответил на вопрос, отправится ли он на драфт НХЛ.

«Время покажет, сейчас я сосредоточен на матчах КХЛ за «Сочи», нужно прервать безвыигрышную серию. У меня сейчас только одна цель, и я ни о чем больше не думаю», — цитирует ТАСС Мичкова.

Мичков перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды в декабре. 18-летний Мичков стал самым молодым автором гола в истории «Сочи». Он отличился в возрасте 18 лет и 16 дней.

Мичков считается одним из фаворитов драфта новичков НХЛ, который пройдет 28-29 июня в Нэшвилле (США, штат Теннесси).

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Сочи
Матвей Мичков
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