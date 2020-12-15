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Мичков: «Конфликта с одноклубниками не было, пропустил месяц из-за коронавируса»

18:15
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Нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков рассказал о причинах своего отсутствия в составе команды на протяжении месяца.

— Как вы отнеслись к подписанию пятилетнего контракта со СКА?

— Нормально. Посмотрим, что будет дальше. Пока меня все устраивает в СКА.

— Говорят, что у вас звездная болезнь.

— Кто говорит? Это неправда. Первый раз слышу от вас.

— Говорят, вы пропустили матчи отчасти из-за болезни, а отчасти из-за конфликта с одноклубниками?

— Нет, я пропустил из-за болезни. У меня был коронавирус. Сначала переболел сам, потом заболели родственники. Я с ними контактировал, поэтому карантин продлили еще на 15 дней. Так месяц и пропустил. Сейчас сыграл первые четыре матча, постепенно втягиваюсь.

— Некоторые считают, что пятилетний контракт — это плохо, так как вы пропустите первый год после драфта.

— Посмотрим. Сейчас контракт подписан уже. Надо работать дальше. Надеюсь, что сделал правильное решение. (Алексей Шевченко)

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