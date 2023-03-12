Форвард «Автомобилиста» Мэйсек: «Впереди седьмой матч с «Металлургом», и мы должны его выиграть»
Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:6) в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
«Хорошая игра получилась. Соперник выходил вперед, мы догоняли, но после четвертой шайбы уже не сравняли. Теперь впереди седьмой матч, где мы должны показать свою лучшую игру. Не сомневаюсь, что это будет отличная игра, за которой интересно наблюдать. С нетерпением станем ее ждать. Наш соперник более опытный в таких играх, однако если мы хорошо проделаем свою работу, итог будет положительным для нас», — приводит «РБ Спорт» слова Мэйсека.
Седьмой матч «Автомобилиста» и «Металлурга» состоится 14 марта в Екатеринбурге. Начало игры — в 17.00 (мск).
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|В
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|6
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|68
|38
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|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
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20.03
22.03
|12.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|6 : 3
|12.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|3 : 0
|12.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 2 ОТ
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