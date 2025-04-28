Мэйсек будет зарабатывать в «Автомобилисте» 65 миллионов рублей в год

Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек официально продлил контракт с клубом на один год.

Как стало известно «СЭ», зарплата 32-летнего игрока составит около 65 миллионов рублей в год.

Мэйсек выступает за «Автомобилист» с 2019 года. За это время он провел 396 матчей, в которых набрал 273 (147+126) очка.